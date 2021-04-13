Сёмин: смерть Ярдошвили — большая утрата для футбола и всех нас

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость об уходе из жизни главного врача «Динамо» Александра Ярдошвили в возрасте 66 лет.



«Это большая утрата для всех нас. Наш товарищ, который был настоящим человеком, другом и в высшей степени профессионалом. Везде, где ни был, становился чемпионом со своими командами. Александра всегда любили игроки, тренеры. Большая утрата для всех нас и для футбола», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ярдошвили был заслуженным врачом Российской Федерации и входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Главным врачом «Динамо» он стал в 2016 году, а до этого возглавлял медицинскую службу ЦСКА. С 1998 по 2012 годы специалист работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили был врачом в «Локомотиве». До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольной команде бело-голубых.

Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили