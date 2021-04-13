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В «Реале» намерены выпустить Федерико Вальверде в матче с «Ливерпулем» на уколах

В «Реале» намерены выпустить Федерико Вальверде в матче с «Ливерпулем» на уколах
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, получивший повреждение в матче 30-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:1), вероятно, примет участие в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Как сообщает Marca, футболист ещё не тренировался в общей группе после травмы, но стремится сыграть с красными. Учитывая важность уругвайца для команды, в клубе готовы пойти на риск и планируют выпустить его на поле, предварительно сделав уколы с обезболивающим.

Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Напомним, в первом матче «Реал» на своём поле переиграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

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