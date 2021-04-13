В «Реале» намерены выпустить Федерико Вальверде в матче с «Ливерпулем» на уколах

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде, получивший повреждение в матче 30-го тура испанской Примеры с «Барселоной» (2:1), вероятно, примет участие в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».



Как сообщает Marca, футболист ещё не тренировался в общей группе после травмы, но стремится сыграть с красными. Учитывая важность уругвайца для команды, в клубе готовы пойти на риск и планируют выпустить его на поле, предварительно сделав уколы с обезболивающим.



Матч «Ливерпуль» — «Реал» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.



Напомним, в первом матче «Реал» на своём поле переиграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Лукас Васкес выбыл до конца сезона