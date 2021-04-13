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Йозуа Киммих: «Бавария» сильнее «ПСЖ». Считаю, мы пройдём их в Лиге чемпионов

Йозуа Киммих: «Бавария» сильнее «ПСЖ». Считаю, мы пройдём их в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих выразил уверенность, что мюнхенцы способны добиться необходимого результата в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». В первой встрече немецкая команда уступила на своём поле со счётом 2:3.

«Наша команда сильнее, и я считаю, что мы пройдём дальше. В первом матче мы играли лучше, но, к сожалению, результат получился не таким удачным, как наше выступление. Тем не менее я уверен, что мы можем перевернуть ход противостояния.

Многое будет зависеть от настроя, но также и от эффективности. У нас был отличный настрой в первом матче, но нам не хватило эффективности. В этот раз нам нужно и то, и другое!» — приводит слова Киммиха пресс-служба «Баварии».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 22:00 мск.

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