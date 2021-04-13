«Спартак»: мы осуждаем любые формы проявления расизма

Главный кандидат на позицию главы департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский футбольный клуб осуждает любые формы расизма.

«Спартак» осуждает любые формы проявления расизма и ведёт постоянную работу по искоренению и недопущению любых действий, носящих дискриминационный характер в отношении кого бы то ни было. В то же время мы надеемся, что КДК справедливо рассмотрит все зафиксированные случаи нарушения регламента на матче «Локомотив» — «Спартак», — цитирует Фетисова «Р-Спорт».

Ранее Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) прокомментировала оскорбительные кричалки болельщиков «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 25-го тура чемпионата России. Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет организации рассмотрит поведение болельщиков «Спартака».