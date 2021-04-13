«Меня всегда кормили». Сын Сульшера отреагировал на перепалку отца с Жозе Моуринью

Ноа Сульшер, сын главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера, отреагировал на перепалку отца с наставником «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после матча 31-го тура английской Премьер-лиги.
После игры, завершившейся победой «МЮ» со счётом 3:1, Сульшер высказался об игроке «шпор» Сон Хын Мине: «Надо отметить, что если бы мой сын остался на три минуты лежать на газоне и не мог бы встать без помощи 10 товарищей, то я бы оставил его без ужина». В ответ на это Моуринью заявил: «Хочу сказать, что Сону очень повезло, его отец лучше, чем Уле, потому что, я думаю, все отцы — а я отец — всегда должны кормить своих детей, неважно, что они делают или не делают».
«Я очень много смеялся в воскресенье. Меня всегда кормили, могу всех в этом заверить. Я никогда так долго не лежал на поле, как Сон. Моуринью, наверное, просто хотел отвлечь внимание от того факта, что они проиграли», — приводит слова Ноа Сульшера Tidens Krav.
Видео эпизода с отменённым голом Эдинсона Кавани:
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