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Мэр Мюнхена отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро-2020

Мэр Мюнхена отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что город по-прежнему не может предоставить гарантии по допуску болельщиков на матчи предстоящего чемпионата Европы.

«К сожалению, на данный момент нельзя исключать, что матчи пройдут без болельщиков, учитывая показатели распространения коронавируса и правила противодействия инфекции, действующие в Баварии», — цитирует Райтера seattletimes.com со ссылкой на AP.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее УЕФА продлил для четырёх городов — Мюнхена, Рима, Бильбао и Дублина — срок предоставления гарантий по допуску болельщиков на матчи Евро.

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