Мэр Мюнхена отказался гарантировать допуск болельщиков на матчи Евро-2020

Мэр Мюнхена Дитер Райтер сообщил, что город по-прежнему не может предоставить гарантии по допуску болельщиков на матчи предстоящего чемпионата Европы.
«К сожалению, на данный момент нельзя исключать, что матчи пройдут без болельщиков, учитывая показатели распространения коронавируса и правила противодействия инфекции, действующие в Баварии», — цитирует Райтера seattletimes.com со ссылкой на AP.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Ранее УЕФА продлил для четырёх городов — Мюнхена, Рима, Бильбао и Дублина — срок предоставления гарантий по допуску болельщиков на матчи Евро.
- 13 апреля 2021
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