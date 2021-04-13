«Реал» подтвердил переизбрание Флорентино Переса. Это его шестой срок во главе клуба

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте подтвердил, что президент клуба Флорентино Перес был переизбран. Функционер продолжит руководить «сливочными» как минимум до 2025 года.



Как уже сообщалось, Перес был переизбран автоматически, поскольку оказался единственным кандидатом. Он предоставил необходимые финансовые гарантии. Предстоящий срок во главе «Королевского клуба» станет для Флорентино шестым.



Перес впервые возглавил «Реал» в июле 2000 года. В феврале 2006 года он подал в отставку. Во второй раз Флорентино стал президентом «сливочных» в 2009 году и занимает пост до сих пор.



«Реал», набрав 66 очков в 30 турах, идёт на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры. Подопечные Зинедина Зидана на 1 очко отстают от «Атлетико» и на столько же опережают «Барселону».

Перес автоматически переизбран на пост президента «Реала». Других кандидатов не было