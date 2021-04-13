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Рио Фердинанд: Калверт-Льюин нервирует защитников. Он стал бы отличным трансфером для «МЮ»

Рио Фердинанд: Калверт-Льюин нервирует защитников. Он стал бы отличным трансфером для «МЮ»
Футбол / Англия 0
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд предположил, что нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин отлично вписался бы в состав «красных дьяволов».

«Я обожаю его. Я смотрел много матчей „Эвертона“ в этом году, и Калверт-Льюин — игрок, которые нервирует защитников. Он тот парень, против которого ты не хочешь играть каждую неделю. Доминик агрессивен.

Ранее я говорил с Карло Анчелотти, и он упомянул Филиппо Индзаги, говоря, что тому не требовалось много шансов, чтобы забивать голы. Я смотрю на Калверт-Льюина и, кажется, он слышал слова Карло. Он хорошо учится.

Мы видели, что его усилия оценили по заслугам, он получил вызов в сборную Англию за то, что забивал все эти голы с близкого расстояния. Думаю, он стал бы отличным трансфером для «Манчестер Юнайтед»", — цитирует Фердинанда Goal со ссылкой на канал FIVE.

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