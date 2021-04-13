Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Порту». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Спартаке» ответили на претензии «Локомотива», который обвинил клуб в одобрении расизма

В «Спартаке» ответили на претензии «Локомотива», который обвинил клуб в одобрении расизма
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В московском «Спартаке» отреагировали на заявление представителя «Локомотива» после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).

«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещё вчера я обозначил позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста? Тем не менее, все нарушения, имеющие отношение к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами», — сказал директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее Фетисов сообщал, что в распоряжении «Спартака» есть видео, на котором голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме провоцирует фанатов красно-белых. Представитель железнодорожников позднее заявил, что Фетисов «фактически одобряет поведение болельщиков и потакает расизму».

В «Локомотиве» отреагировали на сообщение «Спартака» о провокациях Гильерме
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021