В «Спартаке» ответили на претензии «Локомотива», который обвинил клуб в одобрении расизма

В московском «Спартаке» отреагировали на заявление представителя «Локомотива» после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).
«Меня удивляет медлительная реакция коллег из «Локомотива». Хочу напомнить, что ещё вчера я обозначил позицию клуба о непринятии любых видов дискриминации на поле и вне его. Неужели коллеги этого не заметили? Или сегодня решили начать манипулировать фактами и выдёргивать цитаты из контекста? Тем не менее, все нарушения, имеющие отношение к матчу, должны быть рассмотрены компетентными органами», — сказал директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее Фетисов сообщал, что в распоряжении «Спартака» есть видео, на котором голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме провоцирует фанатов красно-белых. Представитель железнодорожников позднее заявил, что Фетисов «фактически одобряет поведение болельщиков и потакает расизму».
- 13 апреля 2021
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