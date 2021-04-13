Ловчев: Маслов — туповатенький игрок. А Тедеско чего-то в нём увидел

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о дефиците хороших защитников в чемпионате России.

«Сборной России качественно некем укрепляться. У нас нет хороших защитников. Вот я смотрю на Маслова — в «Спартаке» и на молодёжном Евро. Это несчастье нашего футбола. Вопрос простой: когда в командах появились деньги, они совершенно перестали заботиться о выращивании игроков и требовать этого со школ. Получаются полукровки. Они не знают законов футбола. Что защитник должен тут играть так, а здесь — так.

Если в воду бросаешь губку, она воду впитывает. А пенопласт не впитывает — он как дерьмо в проруби. Вот я был губкой, впитывал все вещи, которые говорили старшие товарищи. Но мне дали возможность так делать. Сегодняшним ребятам эту возможность не дают. Да и тренерам не дают поработать. Проиграл — уволен. А раз так, то ему надо не молодого ставить, а опытного.



Кстати, пришёл к такому выводу. Незацикленных на нашем футболе тренеров только два — Шварц и Николич. Они не имеют никакого отношения к трансферам, к ним не прилипают никакие денежки. И вдруг у Шварца играют Тюкавин и Захарян, которых никто близко не видел и не слышал до него. Он видит в них потенциал. Мы ещё недавно не слышали такие фамилии, а сейчас они играют на молодёжном чемпионате Европы. У Николича такая же история: Мухин уже в сборной. И оказалось, что есть русские ребята.



Тедеско даёт практику тому же Маслову. Хотя это бездарный игрок, честно скажу. Могу под этим подписаться тысячу раз. Я сижу на футболе и вижу, как он действует. А Тедеско что-то в нём увидел, даёт возможность. Наши давно купили бы иностранца.

Есть ли у Маслова шансы вырасти через это доверие? Думаю, нет. У него плохо работает голова. Это игрок средненьких возможностей. Заметьте такую вещь: хороший ученик сделает ошибку и больше не будет её совершать. А вы посмотрите много игр «Спартака» и увидите: где забивается гол — рядом всегда находится Маслов. Это не моё предвзятое отношение.



Думаю, если бы сейчас на его место купили хорошего парня, «Спартак» от этого выиграл бы. Потому что сейчас его позиция — самое тонкое место. Уже укрепили опорную зону, нашли Мозеса, который с каждой игрой всё больше вписывается. Это мастеровитые люди. А Маслов — туповатенький игрок. Я сейчас не говорю, что если Маслов такой плохой, надо его убрать и на это место взять иностранца. Просто Маслов низковат классом для «Спартака», — приводит слова Ловчева сайт оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.