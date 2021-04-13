Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память об Александре Ярдошвили

Матчи 26-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о главном враче «Динамо» Александре Ярдошвили, который скончался сегодня утром в возрасте 66 лет, сообщила пресс-служба РПЛ.

Ранее председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв сообщил, что клуб обратится в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Ярдошвили минутой молчания на матчах 26-го тура чемпионата России.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации, возглавлял профсоюз футбольных врачей РФС. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 год Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год — врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 год работал в футбольном «Динамо». Первым клубом Ярдошвили был одесский «Черноморец».