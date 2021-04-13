Пустовойтову назначили на матч ФНЛ. Она станет первым женщиной-арбитром в истории лиги

Арбитр Анастасия Пустовойтова из Москвы получила назначение на матч 37-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» — «СКА Хабаровск», который пройдёт 17 апреля. Это дебютный матч Пустовойтовой в качестве главного арбитра матча ФНЛ.

Помогать Пустовойтовой будут ассистенты 0Андрей Кужелев (Пикалево) и Павел Новиков (Санкт-Петербург). Инспектор встречи — Александр Колобаев (Москва), делегат — Евгений Летин (Московская область).

Пустовойтова неоднократно судила встречи первенства ПФЛ и молодёжных команд Премьер-Лиги. В 2019 году Анастасия работала на матче финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и «Барселоной». 8 марта 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче РПЛ в качестве резервного арбитра встречи «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).