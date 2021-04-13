Пустовойтову назначили на матч ФНЛ. Она станет первым женщиной-арбитром в истории лиги

Арбитр Анастасия Пустовойтова из Москвы получила назначение на матч 37-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» — «СКА Хабаровск», который пройдёт 17 апреля. Это дебютный матч Пустовойтовой в качестве главного арбитра матча ФНЛ.
Помогать Пустовойтовой будут ассистенты 0Андрей Кужелев (Пикалево) и Павел Новиков (Санкт-Петербург). Инспектор встречи — Александр Колобаев (Москва), делегат — Евгений Летин (Московская область).
Пустовойтова неоднократно судила встречи первенства ПФЛ и молодёжных команд Премьер-Лиги. В 2019 году Анастасия работала на матче финала женской Лиги чемпионов между французским «Лионом» и «Барселоной». 8 марта 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче РПЛ в качестве резервного арбитра встречи «Локомотив» — «Ахмат» (1:0).
- 13 апреля 2021
-
14:25
-
14:13
-
14:08
-
13:55
-
13:41
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:55
-
11:37
-
11:27
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:44
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:12
-
09:52
-
09:48
-
09:31