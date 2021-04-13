Погба может перейти в «Ювентус» в случае возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед», сообщает Calciomercato.

«Ювентус» не будет просить Роналду покинуть клуб, но и не будет возражать против возможного решения португальца уйти. У Криштиану остался год по контракту с туринцами, и один из наиболее вероятных вариантов продолжения его карьеры — «Манчестер Юнайтед», который близок к возвращению в Лигу чемпионов.

При этом полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не хочет продлевать контракт с английским клубом. Француз может перейти в «Ювентус» в случае возвращения Роналду в «МЮ».

Сообщалось, что «Ювентус» может обменять нападающего Пауло Дибалу в другой клуб, если не продлит с ним контракт. Возможен обмен аргентинца на Поля Погба, форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, полузащитника «Реала» Иско, нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, форварда «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди и форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.