Аарон Ван-Биссака: Бруну Фернандеш такой непредсказуемый

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака ответил на вопрос о том, какое футбольное качество ему хотелось бы позаимствовать у кого-то из одноклубников.

«Я бы выбрал видение Бруну Фернандеша. На тренировках, если я играю против него, то думаю, что он выполнит очевидный пас, скажем, через моё правое плечо, но он внезапно посылает мяч в совершенно другом направлении. Он такой непредсказуемый», — приводит слова Аарона официальный сайт клуба.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссака с 2017 по 2019 год защищал цвета лондонского «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне АПЛ в составе манкунианцев Аарон провёл 29 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»