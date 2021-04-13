Аарон Ван-Биссака: Бруну Фернандеш такой непредсказуемый
Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака ответил на вопрос о том, какое футбольное качество ему хотелось бы позаимствовать у кого-то из одноклубников.
«Я бы выбрал видение Бруну Фернандеша. На тренировках, если я играю против него, то думаю, что он выполнит очевидный пас, скажем, через моё правое плечо, но он внезапно посылает мяч в совершенно другом направлении. Он такой непредсказуемый», — приводит слова Аарона официальный сайт клуба.
До перехода в «Манчестер Юнайтед» Ван-Биссака с 2017 по 2019 год защищал цвета лондонского «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне АПЛ в составе манкунианцев Аарон провёл 29 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
Энди Коул: на месте «Манчестер Юнайтед» я бы продал Лингарда
Рекомендуем вам
- 13 апреля 2021
-
14:25
-
14:13
-
14:08
-
13:55
-
13:41
-
13:34
-
13:32
-
13:28
-
13:03
-
12:58
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:03
-
12:03
-
12:00
-
11:59
-
11:55
-
11:37
-
11:27
-
11:05
-
11:01
-
10:52
-
10:44
-
10:30
-
10:30
-
10:19
-
10:15
-
10:12
-
09:52
-
09:48
-
09:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам