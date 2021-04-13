Гильерме, Эджуке, Смолов — лучшие игроки 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшими игроками стали голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и вингер ЦСКА Чидера Эджуке, которые получили оценку 9,0. В тройку игроков тура также попал нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов (8,9). Всего в символической сборной 25-го тура четыре футболиста представляют «Локомотив», три — ЦСКА, по одному игроку — «Зенит», «Рубин», «Тамбов» и «Химки».
Сборная 25-го тура: Гильерме, Пабло, Александр Сильянов, Фёдор Смолов (все — «Локомотив»), Марио Фернандес, Арнор Сигурдссон, Чидера Эджуке (все — ЦСКА), Виталий Шахов («Тамбов»), Денис Глушаков («Химки»), Дарко Йевтич («Рубин»), Сердар Азмун («Зенит»).
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