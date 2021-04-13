Андрей Талалаев: мы не дебилы и не мазохисты — договариваться с «Уфой» на 0:3

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:3), а также ответил на подозрения в договорном характере встречи. За три дня до этого грозненцы выбили уфимцев из четвертьфинала Кубка России (1:0).



«Когда выигрываешь и проходишь в полуфинал Кубка, а следующую игру проводишь на выезде на искусственном поле, очень сложно замотивировать игроков. Особенно когда нет задачи умереть, но победить. В матче с «Уфой» мы старались не потерять футболистов. Поэтому убрали трёх лидеров — одного из-за вынужденных причин, другого из-за запрета, а третьего из-за ограничений на игру на искусственном поле. Убери столько основных футболистов из любой другой команды — она тоже не будет играть в оптимальный футбол, даже «Зенит» с «двумя составами». «Уфа» вышла умирать на поле и по настрою нас превзошла. Плюс мы получили неприятный психологический удар, когда на 4-й минуте сломался наш футболист. Кроме того, «Уфа» реализовывала свои моменты, а мы нет. Конечно, счёт неприличный. Это худшая игра в сезоне. Будем стараться, чтоб такого больше не случалось.



Что касается подозрений, я не специалист в этом деле, но «договорняки» не играются со счётом 0:3. Обычно они заканчиваются 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты — договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задаёт журналист — ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушёл без зубов», — цитирует Талалаева Sport24.

Генеральный директор «Ахмата» отреагировал на подозрения в договорном матче с «Уфой»