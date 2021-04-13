«Рубин» в шутливом видео показал, как Абильгор снимает стресс

Пресс-служба «Рубина» в «Твиттере» опубликовала видеоролик, в котором показано, как полузащитник Оливер Абильгор снимает стресс после матчей.

«Оливер Абильгор – один из лучших опорников в РПЛ! Король единоборств, мастер отборов и перехватов, при этом всегда сохраняющий спокойствие и хладнокровие! Как ему это удаётся? Ответ на этот вопрос уже ждёт вас в видео!» — говорится в описании к видео.

Абильгор является воспитанником «Ольборга». Датский полузащитник провёл в составе «Ольборга» 91 матч, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В феврале 2020 года Абильгор перешёл в «Рубин» на правах аренды, а в июне подписал полноценный контракт. В нынешнем сезоне датчанин сыграл за казанцев 23 матча в РПЛ, отдал одну голевую передачу.