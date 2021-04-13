Сергей Овчинников получил должность в РФС
В Российском футбольном союзе подтвердили, что бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников получил должность в организации. Ранее об этом сообщил телеграм-канал «Мутко против».
«Овчинников стал заместителем начальника отдела подготовки тренеров в РФС», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в службе коммуникаций РФС.
Также сегодня, 13 апреля, Овчинников побывал в здании РФС на Таганке в Москве, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Овчинников вошёл в тренерский штаб ЦСКА в 2014 году, а в конце прошлого года клуб не продлил с ним контракт. Впоследствии у армейцев сменился главный тренер — вместо Виктора Гончаренко команду возглавил Ивица Олич. Белорусский специалист затем был назначен наставником «Краснодара».
Овчинников прокомментировал уход Гончаренко и назначение Олича в ЦСКА
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