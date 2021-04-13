Актёр Козловский рассказал, почему стал болеть за «Челси»

Российский актёр Данила Козловский рассказал, почему болеет за лондонский «Челси».
«Моя любовь к «Челси» началась с детства. Все ребята ходили в футболках «Барселоны», «Милана», «Ювентуса», «Аякса». А у меня был товарищ, который произнёс название клуба «Челси», и мне понравилось это слово на слух. Также мне приглянулась синяя футболка команды.
Конечно, мы понимали, что в фильме «Тренер» будет фигурировать «Челси», и это стало моим признанием в любви этому футбольному клубу. Я очень благодарен Роману Аркадьевичу Абрамовичу, что нас туда пустили снимать», — цитирует Козловского «Матч ТВ».
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:0.
- 13 апреля 2021
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