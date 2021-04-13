Люк Шоу рассказал, как реагирует на прозвище Шоуберто Карлос

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как относится к прозвищу Шоуберто Карлос, которое ему дали болельщики «красных дьяволов».
«Скажу честно, я видел это в социальных сетях, а иногда одноклубники присылают мне подобные вещи в нашем чате, и я просто смеюсь над этим! Меня нельзя сравнивать с Роберто Карлосом, он был невероятным игроком! Я это понимаю. Мне очень приятно, что меня так называют, упоминая его, но это вызывает смех», — приводит слова Шоу официальный сайт клуба.
В нынешнем сезоне Шоу провёл 27 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал пять результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 31 матче 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков (у «МЮ» есть матч в запасе).
Видео гола Люка Шоу в ворота «Манчестер Сити»
- 13 апреля 2021
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