Защитник «Шахтёра» раскритиковал поведение своего одноклубника Тайсона

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал ситуацию со своим одноклубником Тайсоном, который был переведён в дубль донецкой команды.
«Отношение к Тайсону в команде? Я не могу этот момент комментировать, так как это личный момент самого Тайсона и клуба. Считаю, он поступил просто некорректно. Думаю, те люди, которые должны это решить, уже это решили, и все вопросы улажены», — сказал Бондарь в программе «Футбольный формат» на YouTube-канале Espreso.TV.
Сообщалось, что Тайсон больше не сыграет за донецкий «Шахтёр». Украинский клуб не ведёт переговоров с бразильским футболистом и намерен с ним расстаться. Тайсон нашёл причину, чтобы не ехать на матч второй команды «Шахтёра» с «Мариуполем» (1:1), который состоялся 9 апреля.
Напомним, в матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» Тайсон отказался выйти на замену. За такое поведение бразильский полузащитник был отправлен в дубль донецкой команды.
- 13 апреля 2021
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