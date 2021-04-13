ЭСК РФС признал решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак» верными

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза признал решения арбитра Кирилла Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак» (2:0) верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трём эпизодам в штрафной «Локомотива».

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.