Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Порту». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЭСК РФС признал решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак» верными

ЭСК РФС признал решения Левникова в матче «Локомотив» — «Спартак» верными
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза признал решения арбитра Кирилла Левникова в матче «Локомотив» – «Спартак» (2:0) верными, сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Я согласен со всеми решениями ЭСК, считаю их абсолютно справедливыми. Почти по всем вопросам было единогласное решение. Глобально все решения (по резонансным моментам в матче «Локомотива» и «Спартака») признали верными? Конечно», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию РФС рассмотреть решения Левникова по трём эпизодам в штрафной «Локомотива».

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021