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Гильерме дисквалифицирован на два матча

Гильерме дисквалифицирован на два матча
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-Лиги, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых в ходе встречи.

Напомним, «Локомотив» победил «Спартак» со счётом 2:0. Железнодорожники, набрав 46 очков, по-прежнему занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда сократила отставание от располагающихся строчкой выше красно-белых до 1 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит» (54).

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