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Бонуччи вылечился от коронавируса

Бонуччи вылечился от коронавируса
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сдал два отрицательных теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

Футболисту больше не надо соблюдать самоизоляцию, с 13 апреля он возобновит тренировки в компании одноклубников. Напомним, 1-го апреля стало известно, что вице-капитан туринского клуба заразился COVID-19.

По-прежнему на самоизоляции с коронавирусом у «Ювентуса» находится нападающий Федерико Бернардески.

Бонуччи провёл 21 игру за «Ювентус» в текущем сезоне Серии А, забив два гола. Один из мячей итальянский защитник записал на свой счёт в дерби против «Торино». Туринская команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков.

Следующий матч «Юве» проведёт 18 апреля на выезде с «Аталантой».

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