Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Порту». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лука Зидан: от моей фамилии много проблем

Лука Зидан: от моей фамилии много проблем
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Голкипер «Райо Вальекано» Лука Зидан, сын легендарного игрока, а ныне тренера «Реала» Зинедина Зидана, признался, что футбольное наследие отца доставляет ему массу неудобств.

«Есть положительные и отрицательные стороны. Очевидно, я очень горжусь тем, что сделал мой отец и продолжает делать по сей день. Но, с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Я привык к этому с детства, принял этот факт.

Люди думают, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. От этого уйма проблем, в этом масса минусов. Игрокам нужно давать прогрессировать и расти независимо от фамилии. К сыновьям легенд нельзя относиться иначе, нежели к другим футболистам. В конце концов место в составе получает тот, кто лучше играет. Со стороны очень легко говорить, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. Но никто не знает ситуации и твоих качеств», — приводит слова Луки Footmercato.

Лука Зидан: очень горжусь тем, что сыграл на «Бернабеу». Это была моя мечта
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021