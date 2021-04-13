Лука Зидан: от моей фамилии много проблем

Голкипер «Райо Вальекано» Лука Зидан, сын легендарного игрока, а ныне тренера «Реала» Зинедина Зидана, признался, что футбольное наследие отца доставляет ему массу неудобств.
«Есть положительные и отрицательные стороны. Очевидно, я очень горжусь тем, что сделал мой отец и продолжает делать по сей день. Но, с другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Я привык к этому с детства, принял этот факт.
Люди думают, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. От этого уйма проблем, в этом масса минусов. Игрокам нужно давать прогрессировать и расти независимо от фамилии. К сыновьям легенд нельзя относиться иначе, нежели к другим футболистам. В конце концов место в составе получает тот, кто лучше играет. Со стороны очень легко говорить, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. Но никто не знает ситуации и твоих качеств», — приводит слова Луки Footmercato.
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