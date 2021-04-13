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КДК РФС дисквалифицировал Маринато Гильерме на 2 матча и оштрафовал его на 50 тыс. рублей

КДК РФС дисквалифицировал Маринато Гильерме на 2 матча и оштрафовал его на 50 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет принял решение дисквалифицировать голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.

«Мы рассмотрели эпизод с оскорбительными жестами Гильерме. За них Маринато дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых в ходе встречи.

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