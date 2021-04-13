Доменико Тедеско может возглавить «Айнтрахт» ближайшим летом

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско по окончании нынешнего сезона может вернуться в Бундеслигу. Немецкого специалиста в список потенциальных кандидатов на пост наставника включил франкфуртский «Айнтрахт», сообщает 90min.

Помимо Тедеско руководство «Айнтрахта» рассматривает кандидатуры Люсьена Фавра, Петера Боша, Ральфа Рангника, Джесса Марша, Штеффена Баумагрта и Жерардо Сеоане. Главный тренер «Спартака» является для франкфуртских «орлов» третьим приоритетом.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Интерес к Доменико ранее проявлял «Шальке-04».