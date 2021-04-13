КДК РФС объявил решения по факту перепалки в кубковом матче «Арсенал» — ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решение комитета по факту перепалки в матче 1/4 финала Кубка России «Арсенал» Тула — ЦСКА (1:2).

«В рапорте и протоколе матча было указано, что была перепалка между «Арсеналом» и ЦСКА. Мы дополнительно получили рапорт от помощника судьи, который описал ситуацию: кто что говорил и какие действия были предприняты в подтрибунном помещении. Речи о драке быть не может, просто словесная перепалка. У нас были представители ЦСКА и «Арсенала», были Григалава, Аджоев, Березуцкий и сотрудники безопасности. Дисквалифицировать Березуцкого на два матча кубка России, один условно, один реальный и штраф в 50 тысяч рублей.

За оскорбительное поведение и угрозу причинения вреда: Аджоева и Григалаву решено дисквалифицировать на три матча кубка России, каждого», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.