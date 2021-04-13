Нигматуллин — о санкциях к Гильерме: наказан был пострадавший. Расизму не место в футболе

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать вратаря железнодорожников Маринато Гильерме на два матча чемпионата России.



«Я не был на матче, но видел на видео какую-то жестикуляцию. Но наказание должно быть адекватное для всех. С расизмом надо бороться. Понятно, что провоцировать большую толпу болельщиков — не лучший выход из ситуации. Но попробуйте поставьте себя на место Гильерме, когда целая трибуна оскорбляет тебя на расовой почве. Даже не так обидно, когда с трибуны кричат про судью или игрока, обвиняют в нетрадиционной сексуальной ориентации. Расизм же — серьёзные оскорбления, которым не место в футболе. К сожалению, в России расизм ещё имеет место быть. Ощущение, что наказан был пострадавший. Справедливым это решение не выглядит. Хочу призвать истинных болельщиков «Спартака», которых я уважаю, искоренять на трибуне все намёки на расизм. В футболе много прекрасного и интересного, нежели оскорбления игроков соперников», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

КДК РФС дисквалифицировал Маринато Гильерме на 2 матча и оштрафовал его на 50 тыс. рублей