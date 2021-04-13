Червиченко: Гильерме сделали клоуном. Получается, нельзя за себя постоять — будешь наказан

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу дисквалификации голкипера «Локомотива» Гильерме.

«Гильерме дисквалифицировали на две игры за то, что он не дал себя оскорблять? Не понимаю, как можно провоцировать тех, кто и так ведёт себя диким неподобающим образом. Это то же самое, что подойти к клетке с разъярённым медведем или львом, а потом тебя обвинят в том, что это ты его разозлил. Я далёк от того мнения, что после стартового свистка болельщики стояли, мило улыбались, посылали ему поцелуйчики, а он снял штаны и начал им размахивать чем-то или, даже не снимая штаны, начал жестикулировать. Скорее всего, всё было совсем по-другому. Доведённый до исступления человек ответил хамам на их омерзительное поведение.

Гильерме наказали по закону, но для галочки. Конечно, закон есть закон, какой бы он ни был… «Спартаку» дали штраф 500 тысяч рублей и один матч без зрителей условно? Великолепно! Значит, надо громче всех кричать, что судьи обижают. Давайте все команды у нас превратятся в истеричек, которые будут истерить с первого до последнего тура, что их поджимают судьи. У нас тогда будет не чемпионат, а плачущий КВН: кто лучше исполнит роль жертвы. Не вижу честности в этом решении. Если учесть то, что все эти выкрики носили элементы расизма, за который «Спартак» был неоднократно предупреждён… Тогда ещё более непонятным становится это наказание.

Получается, что человек не может за себя постоять. Если же он это делает — значит будет наказан. Это очень важный момент. Получается, что быдловатые полудурки продолжат ходить на стадион и ещё больше провоцировать и оскорблять вратарей. У нас таким образом вратарей в лиге не останется. Гильерме, например, уже сделали клоуном — он пропустит два матча.

Причём этой кучке провокаторов футбол-то сам по себе не нужен — он на второстепенном плане. Им бы поржать, повеселиться, покричать гадости. Не понимаю логику данного решения», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.