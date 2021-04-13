«Локомотив» и «Спартак» оштрафованы за драку на трибуне

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении клубов после драки болельщиков на трибуне в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (2:0).



«За использование приротехники — штраф 30 тысяч, Спартак. За скандирование нецензурных выражений — штрафы Локомотиву на 100 тысяч рублей, Спартаку на 100 тысяч рублей. За нарушение санрегламента штрафы обоим клубам по 30 тысяч рублей.



За драку на гостевой трибуне, за неправомерные действия зрителей оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей. При это мы установили причину, Локомотив не обеспечил безопасность на стадионе. За это Локомотив оштрафован на 300 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Болельщики «Спартака» и «Локомотива» устроили драку на трибуне