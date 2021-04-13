«ПСЖ» — «Бавария»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 13 апреля, состоится матч «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария».



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижан со счётом 3:2. В других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «Порту» — «Челси», «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.