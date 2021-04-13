В «Спартаке» отреагировали на признание решений Левникова в игре с «Локомотивом» верными

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал признание решений арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2) верными.

«Мы вынуждены признать, что в клубе не разделяют такого решения. Много независимых экспертов высказывали мнение, что решения были ошибочными. Я не могу комментировать голосование членов ЭСК по этому вопросу. Возможно, если бы качество трансляции, и особенно повторы основного вещателя, были на более высоком уровне, то таких спорных ситуаций было бы меньше. Почему Левников ни разу не понёс наказания за свои решения ни в одном матче? Возможно, он хорошо судит», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.