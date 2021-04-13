«Челси» — «Порту»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 13 апреля, состоится матч «Челси» — «Порту». Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Порту».



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты — Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Франк Шнедер.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Челси», которая состоялась 7 апреля в Севилье (Испания), завершилась победой лондонской команды со счётом 2:0. В других четвертьфиналах встречаются следующие пары: «ПСЖ» — «Бавария», «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.