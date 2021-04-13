Ральф Рангник, которого связывают с «Локомотивом», может возглавить «Айнтрахт»

Немецкий специалист Ральф Рангник может стать главным тренером и по совместительству спортивным директором франкфуртского «Айнтрахта», сообщает DW Sports.

Действующий главный тренер «Айнтрахта» Адольф Хюттер ближайшим летом возглавит «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, поэтому должность главного тренера франкфуртских «орлов» станет вакантной. Ральф Рангник является первым приоритетом для руководства «Айнтрахта» в списке возможных новых наставников. Клуб также рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско из «Спартака».

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что «Локомотив» хочет назначить Ральфа Рангника главой спортивного отдела. Специалист уже приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с руководством «Локомотива».