Гвардиола: «Ман Сити» хочет навязать «Боруссии Д» свои условия и в ответном матче

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».



«Невероятно приятно снова играть в четвертьфинале Лиги чемпионов. В следующем сезоне мы опять будем участвовать в этом турнире благодаря удачному выступлению в английской Премьер-лиге. Сегодня мы проведём тренировку, потом полетим в Германию, там плотно поужинаем. С нетерпением ждём начала матча. Конечно, ничего нам ещё не гарантировано. В первом матче нам удалось добиться хорошего результата. Постараемся показать хороший футбол и выиграть ответную встречу.



Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей АПЛ ранее такое не удавалось. Это прекрасно! Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов.



Завтра нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответная встреча. Наша задача — отправиться в Дортмунд и сделать всё возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.



Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало встречи — в 22:00 мск.

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