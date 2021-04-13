«Спасибо за всё, профессор!» Черевченко выразил соболезнования близким Ярдошвили

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко отреагировал на новость о смерти главного врача московского «Динамо» Александра Ярдошвили в возрасте 66 лет.
«Соболезную близким Александра Эдуардовича. Он без остатка отдавал себя футболу и медицине, был светлым человеком и настоящим профессионалом своего дела. Это большая утрата для нашей футбольной семьи. Спасибо за всё, профессор!» — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольном «Динамо».
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