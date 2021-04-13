Робертсон: нам необходимо оказать давление на «Реал» и посмотреть, как он справится с этим

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



«Ливерпуль» всё ещё в игре. Немногие дают нам хоть какой-то шанс на выход в полуфинал, однако мы верим, что способны сыграть лучше, чем в первом матче, и тогда у нас будет возможность побороться за выход в следующую стадию турнира.



Нам надо сыграть лучше, чем неделю назад в Мадриде. Необходимо подвергнуть такого опытного соперника как «Реал Мадрид» давлению и посмотреть, как он с этим справится», — приводит слова 27-летнего шотландца официальный сайт УЕФА.



Первый четвертьфинальный матч завершился победой «Королевского клуба» со счётом 3:1.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал Мадрид» состоится в среду, 14 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало встречи — в 22:00 мск.