Агент Серхио Агуэро был замечен в аэропорту Барселоны

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в скором времени может подписать контракт с «Барселоной».



Как сообщает El Chiringuito, Эрнан Регуэра, являющийся агентом 32-летнего аргентинца, сегодня, 13 апреля, был замечен в аэропорту столицы Каталонии. В «блаугране» серьёзно заинтересованы в том, чтобы подписать Серхио на правах свободного агента, ведь данный трансфер способен помочь «Барселоне» в тяжёлые для неё времена с точки зрения финансов, а также может повлиять на решение Лионеля Месси остаться в клубе.



Контракт нападающего с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года, и стороны уже объявили, что не будут продлевать его. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл девять матчей, в которых записал в свой актив один гол.



Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.

«Его статуя будет стоять у нашего стадиона». Как Агуэро стал легендой «Манчестер Сити» Самые памятные эпизоды с участием звёздного нападающего.