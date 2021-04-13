Агент Серхио Агуэро был замечен в аэропорту Барселоны

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в скором времени может подписать контракт с «Барселоной».
Как сообщает El Chiringuito, Эрнан Регуэра, являющийся агентом 32-летнего аргентинца, сегодня, 13 апреля, был замечен в аэропорту столицы Каталонии. В «блаугране» серьёзно заинтересованы в том, чтобы подписать Серхио на правах свободного агента, ведь данный трансфер способен помочь «Барселоне» в тяжёлые для неё времена с точки зрения финансов, а также может повлиять на решение Лионеля Месси остаться в клубе.
Контракт нападающего с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года, и стороны уже объявили, что не будут продлевать его. В нынешнем сезоне АПЛ Агуэро провёл девять матчей, в которых записал в свой актив один гол.
Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.
- 13 апреля 2021
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