Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в РПЛ
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в Российской Премьер-Лиге. На счету капитана армейцев 42 870 минут, информирует пресс-служба московского клуба в «Твиттере».
Акинфеев превзошёл достижение своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича, в активе которого 42 848 минут на поле.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.
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