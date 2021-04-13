Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в Российской Премьер-Лиге. На счету капитана армейцев 42 870 минут, информирует пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

Акинфеев превзошёл достижение своего экс-одноклубника Сергея Игнашевича, в активе которого 42 848 минут на поле.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.