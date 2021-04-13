«ПСЖ» — «Бавария»: составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Баварии» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария».



«ПСЖ»: Навас, Дагба, Кимпембе, Диалло, Гейе, Данило, Дракслер, Паредес, Ди Мария, Неймар, Мбаппе.



«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Зане, Мюллер, Коман, Шупо-Мотинг.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Даниэле Довери.



Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижан со счётом 3:2.