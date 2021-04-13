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В КДК не поступало видео с предполагаемым сотрудником «Спартака», заходящим в судейскую

В КДК не поступало видео с предполагаемым сотрудником «Спартака», заходящим в судейскую
Футбол / РПЛ 0
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не получал видеозапись с человеком, похожим на начальника «Спартака» Василия Козловцева, заходящим в судейскую перед матчем 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2).

«На данный момент в КДК не поступало видеозаписей, где человек, похожий на Василия Козловцева, заходит в судейскую», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, согласно регламенту, представители команд не имеют права входить в судейскую комнату ни до матчей, ни во время, ни после них.

Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром.

Человек, похожий на начальника «Спартака», посетил судейскую перед матчем с «Локомотивом»
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