Левандовски обратился к игрокам «Баварии» перед ответным матчем Лиги чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски обратился к футболистам мюнхенского клуба в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».
Напомним, Левандовски продолжает восстанавливаться после травмы колена и не сможет принять участие в этой встрече.
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«Привет, парни! Буду поддерживать вас из дома. Я верю в вас. Вперёд, «Бавария», — сказал Левандовски в видео, опубликованном на странице «Баварии» в «Твиттере».
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижан со счётом 3:2. Ответный матч «ПСЖ» — «Бавария» пройдёт сегодня, 13 апреля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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