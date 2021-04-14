Василий Березуцкий покинет ЦСКА и присоединится к штабу Гончаренко в «Краснодаре»

Тренер Василий Березуцкий покинет ЦСКА и перейдёт в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к «Краснодару», и источник из окружения Березуцкого.

Напомним, Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта, а 6 апреля возглавил «Краснодар». Новым наставником московской команды стал Ивица Олич.



Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗИЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе армейцев Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.