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«Бока Хуниорс» предлагает Эдинсону Кавани контракт до декабря 2023 года

«Бока Хуниорс» предлагает Эдинсону Кавани контракт до декабря 2023 года
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может сменить клубную прописку ближайшим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 34-летний уругваец является главной трансферной целью для «Боки Хуниорс». «Генуэзцы» готовы предложить Кавани контракт до декабря 2023 года.

По сведению источника, вице-президент «Боки Хуниорс» Хуан Роман Рикельме работает над этой сделкой с февраля. Он рассчитывает сделать в команде ставку на пару звёздных ветеранов — в атаке у «Боки» уже играет 36-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес.

Эдинсон Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего нападающего семь голов и две результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги.

Источник: Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона
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