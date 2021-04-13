«Бока Хуниорс» предлагает Эдинсону Кавани контракт до декабря 2023 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может сменить клубную прописку ближайшим летом.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 34-летний уругваец является главной трансферной целью для «Боки Хуниорс». «Генуэзцы» готовы предложить Кавани контракт до декабря 2023 года.



По сведению источника, вице-президент «Боки Хуниорс» Хуан Роман Рикельме работает над этой сделкой с февраля. Он рассчитывает сделать в команде ставку на пару звёздных ветеранов — в атаке у «Боки» уже играет 36-летний аргентинский нападающий Карлос Тевес.



Эдинсон Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего нападающего семь голов и две результативные передачи в 20 матчах английской Премьер-лиги.

Источник: Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона