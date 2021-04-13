Тимощук: «Бавария» может победить «ПСЖ» со счётом 3:1 и пройти дальше

Экс-футболист «Баварии» Анатолий Тимощук, который ныне входит в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита», оценил шансы мюнхенской команды на камбэк в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Бавария».

«Многие верят, что «Бавария» может выиграть, но вопрос — с каким счётом? Я думаю, что «Бавария» может победить 3:1 и выйти дальше. Отсутствие Левандовского? В первом матче оно сказалось только в качестве реализации, был 31 удар, много явных нереализованных моментов. Но, учитывая сегодняшний состав, он оптимален, команда может добиться нужного результата, чтобы пройти дальше», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «ПСЖ», которая состоялась 7 апреля в Мюнхене (Германия), завершилась победой парижан со счётом 3:2.