Юрист рассказала, что может грозить «Спартаку» после появления работника клуба в судейской

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович прокомментировала ситуацию с появлением сотрудника «Спартака» в судейской на стадионе «Локомотива» перед матчем 25-го тура РПЛ.



«Статья 118 Дисциплинарного регламента РФС запрещает любому лицу оказывать прямое или косвенное воздействие на игроков, официальных лиц клуба и матча. Безусловно, присутствие посторонних людей в судейской комнате — это грубое нарушение регламента РПЛ, который предусматривает, что организатор матча должен исключить присутствие в судейской комнате каких-либо лиц, помимо судейской команды.



Если действительно будет доказана попытка начальника «Спартака» Василия Козловцева оказать воздействие на судей, то это неизбежно повлечёт санкцию. Для лица, оказывавшего воздействие, это дисквалификация на несколько лет и штраф, а для команды – техническое поражение.



Однако само присутствие в комнате и оказание воздействия — это немного разные вещи, поэтому тут многое зависит от того, какие доказательства, помимо нахождения в судейской комнате, будут представлены КДК», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В «Спартаке» объяснили, зачем сотрудник клуба заходил в судейскую на стадионе «Локомотива»