Гюндоган: у Холанда есть всё, чтобы забраться на вершину

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» высказался о нападающем «шмелей» Эрлинге Холанде.



«Холанд — выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Норвежец всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды. Его статистика в Бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и ещё будет прогрессировать! Лично я с Эрлингом не знаком. Но у него есть всё, чтобы забраться на вершину», — цитирует немецкого полузащитника официальный сайт УЕФА.



Илкай Гюндоган с 2011 по 2016 год защищал цвета дортмундской «Боруссии», откуда 2 июня 2016 года и перешёл в «Манчестер Сити» за € 27 млн.



Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года, его контракт истекает летом 2024 года. 20-летний форвард забил 49 голов в 52 матчах за немецкий клуб.



Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:1.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия Д» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало встречи — в 22:00 мск.

Гюндоган: у нас очень сильная команда, которая давно заслуживает выхода в полуфинал ЛЧ