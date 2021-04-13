Андрей Червиченко: наверное, «Спартак» нужно наказать как за ложный донос

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о разбирательствах вокруг матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Начинается: не можешь выиграть, начинаешь кляузы писать. От этого надо освобождаться. «Спартак» пытается выторговать себе условия лучше, чем у остальных. Понимаю, возмутиться один-два раза, когда есть вопиющие нарушения. Но КДК подтвердил, что не было нарушений. Наверное, за это нужно нести наказание как за ложный донос. Это раздражает болельщиков и вызывает конфронтацию.
«Локомотив» подтвердил, что Сухина заходил в судейскую в день матча или в тот момент, когда там были судьи? Кто-то из судей это подтвердил? У нас нет доказательств. Почему мы вторим словам «Спартака», что это произошло именно в тот момент. Почему «Спартак» воспринимают как истину в последней инстанции? Если «Локомотив» и Сухина подтвердят, что это произошло в день матча и там были судьи, тогда это можно обсуждать. А пока это лишь натужные домыслы «Спартака». Их можно рассмотреть как продолжение истории с неприятным для них судейством. Хотя КДК подтвердил, что судейство было квалифицированным. Я считаю, что судейство вообще было в пользу «Спартака».
Если у видео «Спартака» нет более доказательной части, то это можно воспринять как попытку повлиять на результат. Что касается видео «Локомотива», оно снято на камеры слежения. У них должна быть временная фиксация, и они чётко покажут, что представитель «Спартака» заходил в судейскую. В таком случае больше проблем возникнет именно у «Спартака», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 13 апреля 2021
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