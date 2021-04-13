В «Спартаке» заявили, что их сотрудник не нарушал регламент, заходя в судейскую

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос, является ли нарушением появление сотрудника клуба в судейской комнате ради передачи кода подтверждения протокола перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
«Нет, не нарушение. Для подтверждения протокола он должен с ним ознакомиться и сообщить код, который фактически является подтверждением согласия с протоколом. Сообщить любым способом: по телефону, смс или лично», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее «Спартак» обратился в КДК с просьбой разобрать поведение начальника «Локомотива» Станислава Сухины перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги. На камеру попал момент, когда Станислав выходил из судейской комнаты, хотя посторонние не имеют права там появляться. Сам Сухина является бывшим арбитром. Позже стало известно, что в судейскую также заходил и начальник «Спартака» Василий Козловцев.
- 13 апреля 2021
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